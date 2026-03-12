Стая бездомных собак затерроризировала детей в садоводстве Иркутска

Жители иркутского садоводства «Энергетик-3» начали постоянно сопровождать и встречать детей, выезжающих в город, из-за стаи бездомных собак, которые покусали уже трех несовершеннолетних. Как рассказала в комментарии 360.ru мать пострадавшей от нападения девочки, дикие псы появились еще весной.

Она подчеркнула, что только от укусов собак пострадали три ребенка. Еще несколько детей смогли сбежать от разъяренных животных.

«На мою дочь собаки напали, когда она пошла на остановку, чтобы поехать в город. Ее укусили за ногу, и мы ездили в медпункт. Это не первое нападение. Еще пострадала девочка и мальчик», — рассказала собеседница 360.ru.

Женщина добавила, что обращения в администрацию ни к чему не привели. Стая продолжает носиться по садоводству и нападать на детей.

«Я теперь постоянно провожаю и встречаю дочь с автобуса, потому что собаки никуда не делись», — подчеркнула мать пострадавшей девочки.

В пресс-службе иркутского СК заявили, что завели уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на несовершеннолетнего мальчика и его сестру-подростка. В ведомстве добавили, что намерены установить виновных по итогам расследования, а также оценить работу местных органов власти, ответственных за отлов бездомных животных.

Уголовное дело завели якутские следователи в минувшую пятницу, 6 марта, после обнаружения в поселке Серебряный Бор тело мужчины, погибшего от нападения стаи бродячих собак. В ведомстве подчеркнули, что расследуют ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека.