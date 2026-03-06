Свора бездомных собак загрызла жителя Якутии

Свора бездомных собак напала на мужчину в якутском поселке. Об этом сообщила пресс-служба СК по республике.

Растерзанное животными тело 53-летнего мужчины нашли в населенном пункте Серебряный Бор. Следственный отдел по городу Нерюнгри возбудил уголовное по статье о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Согласно материалам уголовного дела, потерпевший стал жертвой стаи безнадзорных собак», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее гулявший без хозяина алабай загрыз маленькую собаку на глазах у детей в Новом Измайлове. После этого пес набросился на женщину и покусал ее. Пострадавшая получила серьезную рану руки, ей пришлось поставить прививки от бешенства.

Один из жителей поймал агрессивного алабая и привязал его возле контейнерной площадки. В итоге пса забрал неизвестный, назвавшийся «сотрудником хозяина собаки».