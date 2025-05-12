Спугнутого ребенком похитителя девушки в Волгодонске задержали в Калмыкии

Полиция Калмыкии задержала подозреваемого в нападении на девушку в Волгодонске

Подозреваемый в нападении на девушку в Волгодонске скрылся в Элисте. Полиция Калмыкии задержала его и передала ростовским коллегам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Нападение произошло 10 мая. На улице незнакомец пытался силой увести девушку. За нее заступился 11-летний мальчик, и мужчина ретировался.

Оперативники в Ростовской области вычислили его личность и маршрут. Выяснилось, что 37-летний злоумышленник уехал в родную Калмыкию.

«В городе Элисте оперативники задержали злоумышленника и передали его своим коллегам из Ростовской области. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила Волк.

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