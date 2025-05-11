Ребенок спас девушку от похищения в Ростовской области

МВД: в Волгодонске мужчина пытался похитить девушку, но ему помешал ребенок

Мужчина пытался похитить девушку на улице в Волгодонске, но его успел остановить проходивший мимо школьник. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Нападение произошло на улице Гагарина. Неизвестный хотел увести девушку, однако ему помешал ребенок. Подозреваемый скрылся.

В настоящее время полиция проводит проверку. Личность злоумышленника устанавливается. Жизни и здоровью девушки ничто не угрожает.

По данным Telegram-канала Shot, нападение произошло в минувшую субботу. Мужчина схватил 19-летнюю девушку и попытался утащить ее в машину. Местная жительница стала отбиваться и кричать.

В этот момент к подъезду подходил школьник. Он схватил мужчину за руку, пытаясь помочь девушке. После этого злоумышленник отпустил жертву и сбежал.

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