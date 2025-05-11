В Магасе шестеро с оружием похитили местного жителя, одного подозреваемого задержали

Силовики в Магасе задержали мужчину, подозреваемого в похищении местного жителя с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Ингушетии.

По версии следствия, 10 мая группа неизвестных похитила 28-летнего местного жителя от продуктового магазина по улице Орджоникидзе. Преступников было минимум шестеро, они были вооружены.

Подозреваемые скрылись с места, однако правоохранителям удалось задержать одного из них по горячим следам. Злоумышленника доставили в Назрановский межрайонный следственный отдел. Против него завели уголовное дело и в ближайшее время изберут меру пресечения.

Похищенного мужчину нашли, ему потребовалась медицинская помощь. С различными телесными повреждениями потерпевшего госпитализировали в больницу города Назрани.

«Соучастники преступления устанавливаются», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что двое мужчин в Люберцах похитили знакомого, оформили на него кредит и вымогали крупную денежную сумму. Спустя сутки потерпевшему удалось сбежать и обратиться за помощью.