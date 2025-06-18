Спрятавшего в запорожце Гоши Куценко труп убитой женщины отправили в колонию

Мосгорсуд приговорил Альберта Абдуллина, который убил женщину и спрятал ее тело в машине Гоши Куценко, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В середине января обвиняемый познакомился с девушкой в парке в районе Дорогомилово, они вместе выпивали. В какой-то момент пара начала ссориться. В итоге Абдуллин достал нож и стал бить потерпевшую.

«Нанес жертве не менее 26 ударов, в том числе в область расположения жизненно важных органов, отчего последняя скончалась», — заявили в ведомстве.

Мужчина спрятал труп в багажник запорожца, который принадлежал актеру Гоше Куценко. Автомобиль был припаркован недалеко от места убийства. Артист не закрыл двери в машине, потому что полагал, что она никому не нужна.

Нападавший спрятал там тело, сел в авто и уснул. Внутри машины его вместе с убитой и обнаружили правоохранители. Свою вину Абдуллин признал.

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