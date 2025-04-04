Спецназ Росгвардии задержал подозреваемых в поджоге на железной дороге в Москве

Спецназ Росгвардии оказал содействие при задержании подозреваемых в поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры в Москве. В задержании участвовали сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Трое злоумышленников повредили релейный шкаф на перегоне Яуза — Ростокино Ярославского направления МЖД. По словам задержанных, они пошли на преступление ради денег, предложенных неизвестным куратором в интернет-переписке», — сообщила пресс-служба Росгвардии.

Силовики установили личности подозреваемых, ими оказались местные жители 2006-го и 2008-го годов рождения, старший из которых ранее был судим. Фигурантов задержали там, где они проживали, их доставили в дежурную часть транспортной полиции. Против них возбудили уголовное дело.

В конце марта сотрудники Росгвардии провели спецоперацию по обезвреживанию стрелка, засевшего на крыше многоэтажки в центре Мурманска. Мужчина палил по окнам, автомобилям и сотрудникам полиции.