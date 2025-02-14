Специалисты обследовали около 1 гектара свалки в поисках тел экс-мэра Самары и его жены

В поисках тел экс-мэра Самары и его жены обследовали около 1 гектар свалки

За неделю поисков на мусорном полигоне тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи обследовали около одного гектара. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе АО «Экология».

Организация предоставила правоохранителям экскаватор, бульдозер и погрузчик для поисков. Отходы с полигона переносили на специальную площадку, где потом обследовали вручную.

Накануне в СК заявили, что поиски тел супругов на полигоне завершили, трупов там не обнаружили. До этого сотрудники патологоанатомического отделения предположили, что останки убитых могли растворить в кислоте, поэтому найти их теперь невозможно.

О жестоком убийстве бывшего самарского мэра и его жены стало известно чуть больше недели назад. Пара неожиданно пропала, тревогу забил их друг. В расправе обвинили внучку Тархова, суд заключил ее под стражу на два месяца.

По данным следователей, она убила бабушку с дедушкой из-за неприязненных отношений. От тел избавилась. Правоохранители предположили, что останки могли находиться на самарских свалках.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что женщина перевозила заполненные мусорные пакеты.