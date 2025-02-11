Стали известны новые детали дела об убийстве экс-мэра Самары и его жены

Тела убитых бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи могли уничтожить при помощи кислоты. В таком случае их будет невозможно найти, сообщили Telegram-каналу Mash сотрудники патологоанатомического отделения.

По данным источников издания, в случае, если фрагменты тел растворили в кислоте, от них сохранились только зубы, которые теперь найти практически невозможно.

Непросто обнаружить тела Тархова и его супруги будет и в том случае, если их не растворяли, так как фрагменты тел жертв могли затеряться в тоннах мусора на полигоне в 25 километрах от квартиры убитых пенсионеров.

«Правоохранители отследили по GPS-датчикам, на каком участке полигона „Преображенка“ разгружались машины „АО Экология“. Сейчас в поисках задействованы около 100 человек и тяжёлая техника», — рассказал Mash.

В расправе над бывшим градоначальником и его супругой обвинили его 29-летнюю внучку. По версии следствия, девушка убила родственников и распилила их тела, а затем избавилась от улик.