На мусорном полигоне под Самарой не нашли тел экс-мэра и его жены

РИА «Новости»: тел экс-мэра Тархова и его жены на полигоне под Самарой не было

Следователям не удалось найти тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены на мусорном полигоне. Об этом сообщил РИА «Новости» региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Работа Следственного комитета на полигоне завершилась, ничего обнаружено не было», — отметил он.

За неделю специалисты обыскали 10 тысяч квадратных метров территории, в том числе обследуя отходы вручную.

Сотрудники патологоанатомического отделения ранее допустили, что тела супругов Тарховых могли растворить в кислоте. В таком случае, по их словам, найти останки будет невозможно.

Об убийстве бывшего градоначальника и его жены стало известно 5 февраля. В преступлении заподозрили их внучку. По данным Следственного комитета, молодая женщина нигде не работала и жила за счет бабушки и дедушки. Перед тем как убить родственников, она купила пластиковые бочки, химикаты и строительную пилу. Ей предъявили обвинение и взяли под стражу.