Создателя нарколаборатории задержали в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге мужчину, организовавшего нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
У задержанного изъяли около пяти килограммов мефедрона, а также более 100 литров жидкости с наркотиком, оборудование и реактивы. Против него возбудили уголовное дело о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, его взяли под стражу.
Ранее в Раменском задержали троих злоумышленников, которые собирались производить и сбывать запрещенные вещества. Из нарколаборатории, организованной ими в частном доме, изъяли больше центнера мефедрона, емкости, реактивы и оборудование. Всех троих арестовали.
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