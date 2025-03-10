Создателя нарколаборатории задержали в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге мужчину, организовавшего нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

У задержанного изъяли около пяти килограммов мефедрона, а также более 100 литров жидкости с наркотиком, оборудование и реактивы. Против него возбудили уголовное дело о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, его взяли под стражу.

Ранее в Раменском задержали троих злоумышленников, которые собирались производить и сбывать запрещенные вещества. Из нарколаборатории, организованной ими в частном доме, изъяли больше центнера мефедрона, емкости, реактивы и оборудование. Всех троих арестовали.