Троих организаторов нарколаборатории задержали в Раменском

Трех злоумышленников, собиравшихся производить и сбывать наркотики, задержали в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
Нарколабораторию организовали в частном доме в селе Никоновское. Однако сотрудники правоохранительных органов узнали об этом и пресекли ее работу. У злоумышленников изъяли более 100 килограммов мефедрона, колбы и другие емкости, реактивы и оборудование.
Против обвиняемых возбудили уголовное дело, их взяли под стражу.
Ранее полицейские задержали в Свердловской области двух мужчин, которые выращивали грибы с психотропными веществами, затем смешивали их с какао-порошком и готовили шоколадные конфеты, которые потом продавали через интернет-магазин. Таким образом псевдокондитеры успели заработать более 600 тысяч рублей.
Правила противопожарной безопасности на сельхозземелях напомнили в Подмосковье
Подмосковные строители восстановят еще один дом в Мариуполе
Волонтеры провели мастер-класс для пациентов онкодиспансера в Подмосковье
В «Зарядье» открылась выставка в честь 95-летия художника Глазунова
Более 47 тысяч счетчиков электричества обновили в Подмосковье в 2024 году
Хабаровский края запросил федеральную поддержку для поиска редких металлов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте