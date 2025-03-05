Троих организаторов нарколаборатории задержали в Раменском

Трех злоумышленников, собиравшихся производить и сбывать наркотики, задержали в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Нарколабораторию организовали в частном доме в селе Никоновское. Однако сотрудники правоохранительных органов узнали об этом и пресекли ее работу. У злоумышленников изъяли более 100 килограммов мефедрона, колбы и другие емкости, реактивы и оборудование.

Против обвиняемых возбудили уголовное дело, их взяли под стражу.