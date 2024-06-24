Совладельца холдинга «Русские фонды» отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды» Константина Бейрита. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Мужчина проходит по делу о мошенничестве. Еще один фигурант — бизнесмен Евгений Новицкий.

«Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 сентября 2024 года», — отметил собеседник агентства.

На прошлой неделе суд отправил под домашний арест Новицкого. Его обвинили по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, организованная группа с участием бизнесмена решила похитить средства АО «НПФ „Урал ФД“» под видом покупки ликвидированных ценных бумаг на биржевых торгах.

Силовики задержали Бейрита и еще одного совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева 24 июня.