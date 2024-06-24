Совладельца холдинга «Русские фонды» отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды» Бейрита
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды» Константина Бейрита. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Мужчина проходит по делу о мошенничестве. Еще один фигурант — бизнесмен Евгений Новицкий.
«Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 сентября 2024 года», — отметил собеседник агентства.
На прошлой неделе суд отправил под домашний арест Новицкого. Его обвинили по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, организованная группа с участием бизнесмена решила похитить средства АО «НПФ „Урал ФД“» под видом покупки ликвидированных ценных бумаг на биржевых торгах.
Силовики задержали Бейрита и еще одного совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева 24 июня.