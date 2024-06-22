Раскрыты детали дела арестованного экс-главы АФК «Система» Новицкого

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу АФК «Система» Евгения Новицкого по делу о хищении денег АО «НПФ „Урал ФД“». Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, предпринимателя обвинили по шести эпизодам.

По версии следствия, бизнесмен вместе с сообщниками разработал план для похищения пенсионных резервов и накоплений АО «НПФ „Урал ФД“» под видом покупки ценных бумаг на бирже. Но цену на активы злоумышленники установили выше рыночной.

По ходатайству следствия суд отправил обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере предпринимателя под домашний арест до 20 августа с запретом определенных действий.

В рамках этого же дела, по данным пресс-службы, проходят взятый под стражу подмосковный предприниматель Олег Мезенцев и находящаяся под домашний арестом Ольга Илларионова.

О задержании Новицкого СМИ со ссылкой на источники сообщили в минувшую пятницу. Но о причинах и статусе предпринимателя ничего не было известно до сегодняшнего дня.

Евгений Новицкий занимал пост президента АФК «Система» до 2005 года, откуда ушел на пост председателя совета директоров, но спустя год остался только в составе руководства.

В последние годы был заместителем генерального директора «Фосагро», но после введения персональных санкций предприниматель ушел из компании и начал заниматься личными проектами.