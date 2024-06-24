Первого инвестора Rambler и совладельца «Русских фондов» схватили силовики

РБК: в Тверской области задержали совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева

Фото: РИА «Новости»

Силовики задержали совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева и директора компании Константина Бейрита по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщили источники РБК.

Два участника финансового рынка заявили, что Васильева схватили в Тверской области. Он известен как один из основоположников инвестиционного бизнеса в России, первый инвестор Rambler. С апреля 1999 года бизнесмен возглавлял совет директоров инвестиционной группы «Русские фонды», с 2013 по 2016 годы председательствовал в совете директоров Санкт-Петербургской биржи.

По информации издания, задержали также директора «Русских фондов» Бейрита. Источники журналистов заявили, что этим следственные действия связаны с делом в отношении бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого. Его возбудили по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, организованная группа с участием Новицкого задумала под видом покупки ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах похитить средства АО «НПФ „Урал ФД“». Бизнесмена отправили под домашний арест.

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