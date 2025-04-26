Задержанный ФСБ украинец признался в убийстве генерала Москалика

Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика Игнат Кузин дал признательные показания. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

На допросе, кадры которого распространило ведомство, мужчина рассказал, что в апреле 2023 года его завербовал куратор украинских спецслужб по имени Вадим. В сентябре по его указанию Кузин уехал в Москву, где заселился в квартиру, которую оплачивали с Украины.

«В 2025 году, в феврале, я купил автомобиль Volkswagen. По его координатам в конце февраля нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу, которую установил на заднюю [дверь] автомобиля», — признался подозреваемый.

Также он уточнил, что куратор произвел взрыв дистанционно. Бомба взорвалась в автомобиле около дома на улице Нестерова в Балашихе 25 апреля. В этот момент из подъезда вышел генерал-лейтенант Москалик, он погиб на месте.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве Игната Кузина, имеющего вид на жительство на Украине. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления.