Пособнику покушения на генерал-лейтенанта Алексеева предъявили обвинение

Пособнику покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктору Васину официально предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель Следственного комитета. Светлана Петренко.

Задержанного обвинили в посягательстве на жизнь военнослужащего и обороте оружия.

«В кратчайшие сроки во взаимодействии с ФСБ и МВД России на территории Московского региона задержан пособник в совершении этого преступления – Виктор Васин», — отметила она.

Правоохранители продолжают устанавливать организаторов покушения.

Ранее ФСБ задержала исполнителя нападения на генерал-лейтенанта — россиянина Любомира Корбу. Мужчина как минимум три раза выстрелил в Алексеева, спрятал пистолет в сугроб и уехал в аэропорт на общественном транспорте. Преступника задержали в Дубае и экстрадировали в Россию.