Сотрудница оборонного предприятия на Урале получила срок за госизмену

В Нижнем Тагиле женщина получила 12,5 года колонии за продажу информации СБУ

Свердловский областной суд дал 12,5 года колонии бывшей сотруднице одного из оборонных предприятий региона Виктории Мухаметовой по делу о госизмене. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кроме того, ей нужно будет выплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Женщину и ее супруга задержали в прошлом году в Нижнем Тагиле. Они признались, что за вознаграждение в 100 тысяч рублей передали украинским спецслужбам секретные чертежи. Суд над мужем Мухаметовой продолжается.

Ранее ФСБ в Тюменской области по подозрению в госизмене задержала программиста, который, по данным следствия, предложил одной из иностранных компаний услуги в работе против безопасности России.

В августе 18 лет за госизмену и подготовку теракта получил инженер Артем Лозовой*.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.