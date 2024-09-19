Работавшего на иностранные компании программиста из Тюмени заподозрили в госизмене

ФСБ задержала жителя Тюменской области по подозрению в госизмене

Программиста из Тюменской области, предложившего свои услуги иностранной компании, обвинили в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве отметили, что задержанный выполнял поручения от иностранной организации, направленные против безопасности РФ.

По данным следствия, мужчина сам предложил свои услуги в сфере программирования иностранной компании, а затем выполнял полученные от ее сотрудников задания.

«Преступная деятельность фигуранта была пресечена в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России Тюменской области», — добавили в ведомстве.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Ранее сотрудники ФСБ выявили женскую ячейку международной террористической организации в Татарстане. Ее представители распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине «всемирного халифата».