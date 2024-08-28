Военный суд приговорил инженера Лозового к 18 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового* к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке теракта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд рассмотрел материалы дела и пришел к выводу о том, что Лозовой* виновен в совершении инкриминируемых ему преступлений. Подсудимый получил 18 лет лишения свободы — три года он пробудет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Помимо этого, Лозового* оштрафовали на 700 тысяч рублей. Прокурор запрашивал для инженера наказание в виде 22 лет колонии и штраф на 800 тысяч.

Заседание прошло в закрытом режиме. В суде отметили, что Лозового* обвиняли в госизмене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее в Омске оперативники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в соборе сведений о работе одного из оборонных предприятий для разведки Украины.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

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