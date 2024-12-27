Замминистра дорожного хозяйства российского региона арестовали

Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу до 25 февраля первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 февраля 2025 года», — сказала собеседница агентства.

Харченко обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, что привело к серьезным последствиям, добавила она.

В минувший вторник стало известно, что в кабинете и по месту жительства Харченко прошли обыски. По информации, полученной от источника РИА «Новости», чиновник может быть связан с делом директора ООО «УралДорСтрой» Нвера Колозяна, которого обвиняют в даче взятки главному специалисту ОГКУ «Челябинскавтодор» в размере более восьми миллионов рублей.

Взятку дали за беспрепятственное подписание актов выполненных дорожных работ по государственным контрактам и их ускоренную оплату. В начале декабря в суд направили уголовные дела о даче и получении взятки, а также об отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Ранее получение взятки в размере 82 миллионов рублей вменили заместителю председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгению Никонову и другим фигурантам уголовного дела.