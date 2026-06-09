Сотрудники УФСБ по Петербургу и области задержали мужчину, готовившего диверсию

Сотрудники УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти пресекли противоправную деятельность россиянина 1974 года рождения, который по заданию украинского куратора стал готовить диверсионно-террористический акт. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый инициативно вступил в интернет-общение с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины и по указанию куратора осуществлял подготовку к диверсионно-террористическому акту», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Задержанного заключили под стражу.

Ранее в Рязанской области задержали украинского агента, его подозревают в передаче данных об объектах Минобороны для военной разведки Украины. Против мужчины возбудили уголовное дело о госизмене.