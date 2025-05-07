Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле мигранта, попытавшегося поджечь собор

Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле приезжего из одной из стран Центральной Азии за попытку теракта в апреле. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным следствия, молодой человек, сторонник одной из международных террористических организаций, принес к кафедральному собору города канистру с дизельным топливом и попытался поджечь, но не успел — оперативники задержали его на месте преступления.

ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на террористический акт. Задержанного взяли под стражу.

Ранее силовики задержали двоих мужчин, подозреваемых в поджоге дома главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева. Один из задержанных признался, что пошел на преступление за 50 тысяч рублей, которые ему пообещал собеседник из украинских спецслужб.

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