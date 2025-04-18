Силовики задержали двоих подозреваемых в поджоге дома имама Бикмаева

Силовики задержали двух мужчин, подозреваемых в поджоге дома главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева. Кадры задержания попали в распоряжение 360.ru.

По словам одного из подозреваемых, с ним связался куратор с Украины по имени Вова и пообещал заплатить ему поджог 50 тысяч рублей.

«Он предложил мне за 50 тысяч рублей поджечь дом мусульманского имама, чтобы создать вражду между мусульманами и христианами в преддверии праздника Пасхи в Ростове-на-Дону», — отметил задержанный.

Для совершения преступления мужчины приобрели бензин и масло, а также заранее приготовили бутылку с зажигательной смесью. Один из них бросил ее в окно. Все действия они снимали на видео в качестве доказательства.

По данным регионального МВД России, задержание двух мужчин провели полицейские и сотрудники ФСБ. Уголовное дело завели по статье об умышленном повреждении имущества.

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