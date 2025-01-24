Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в похищении участников спецоперации

Силовики задержали участников преступной группы, которых подозревают в похищении военных. Об этом заявили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

В ведомстве отметили, что злоумышленники просили юных девушек знакомиться по интернету с участниками спецоперации и вступать с ними в интимную связь. После этого подозреваемые похищали военнослужащих, представлялись сотрудниками полиции и обещали не возбуждать уголовные дела за связь с несовершеннолетними, если они выплатят более трех миллионов рублей.

Участники группы также вымогали деньги у бизнесменов в Ростовской области. Жертв запугивал ранее судимый мужчина, который называл себя сотрудником ЧВК «Вагнер». В действительности он не служил ни в Вооруженных силах России, ни в добровольческих формированиях.

Правоохранители изъяли в жилищах подозреваемых травматическое и охолощенное оружие, патроны, запрещенные сильнодействующие вещества, стероиды, военную форму, а также средства связи.

Один из членов преступной группы скрылся, когда его объявили в федеральный розыск. Позже его задержали московские полицейские. Все подозреваемые сейчас находятся в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону.

Сотрудники ФСБ ранее пресекли деятельность сторонников украинской националистической идеологии, которые организовали в Севастополе тайник с оружием.