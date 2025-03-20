Челябинских чиновников уличили в махинациях с ремонтом кровли жилого дома

По данным следствия, с ноября по март директор фонда и его заместитель заключили с одной из коммерческих фирм договор подряда на ремонт кровли жилого дома по значительно завышенной цене.

Перед этим они провели аукцион с заведомо невыполнимыми условиями, на которые согласилась только нужная им компания. При этом сам ремонт не требовался и не проводился. Ущерб фонду от этой махинации превысил три миллиона рублей.