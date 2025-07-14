Сотрудники ФСБ уничтожили на полигоне в Ленобласти более полутонны кокаина

Сотрудники ФСБ сожгли на полигоне 530 килограммов кокаина, фигурировавшего как вещественное доказательство по нескольким уголовным делам. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По всем этим делам суд вынес обвинительные приговоры. Общая стоимость уничтоженного наркотика превышает миллиард рублей. За процедурой, согласно закону, наблюдали представители городских комитетов по здравоохранению и природопользованию.

Также пресс-служба опубликовала видео с полигона.

В конце прошлого года сотрудники ФСБ сожгли на полигоне более 300 килограммов наркотиков и оборудования, которые больше не понадобились как вещественные доказательства после обвинительных приговоров суда.