Сегодня 14:18 Сотрудники ФСБ уничтожили на полигоне в Ленобласти более полутонны кокаина
Сотрудники ФСБ сожгли на полигоне 530 килограммов кокаина, фигурировавшего как вещественное доказательство по нескольким уголовным делам. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По всем этим делам суд вынес обвинительные приговоры. Общая стоимость уничтоженного наркотика превышает миллиард рублей. За процедурой, согласно закону, наблюдали представители городских комитетов по здравоохранению и природопользованию.
Также пресс-служба опубликовала видео с полигона.
В конце прошлого года сотрудники ФСБ сожгли на полигоне
более 300 килограммов наркотиков и оборудования, которые больше не понадобились как вещественные доказательства после обвинительных приговоров суда.
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