Сотрудники ФСБ накрыли нарколаборатории во Владимирской и Смоленской областях

Сотрудники ФСБ пресекли работу подпольных нарколабораторий во Владимирской и Смоленской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Во Владимирской области с поличным задержали мужчину, у которого изъяли 55 килограммов N-метилэфедрона, 450 литров наркосодержащей жидкости и оборудование.

У жителя Смоленской области нашли 224 килограмма наркотика, 11 тонн наркосодержащей жидкости, а также охотничий карабин, переделанный под боевое оружие, пистолет Макарова и патроны к ним. Кроме того, у мужчин изъяли свыше 30 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте.

ФСБ возбудила уголовное дело. Обоим задержанным грозит пожизненное лишение свободы. Спецслужбы разыскивают других возможных причастных к этим преступлениям.

Ранее в Раменском задержали троих злоумышленников, собиравшихся производить и сбывать наркотики.