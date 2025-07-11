Сотрудника казанского завода задержали за попытку украсть трубчатый порох

Работник ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» пытался украсть трубчатый порох с предприятия. Об этом сообщила УФСБ России по Татарстану.

«Установлено, что мужчина, имея доступ к взрывчатым веществам в силу своих должностных обязанностей, предпринял попытку хищения трубчатого пороха», — заявили в ведомстве.

Это сырье считается элементом бездымных порохов, которые относятся к взрывчатым веществам, используемым в производстве артиллерийских снарядов.

Сотрудника задержали, против него возбудили уголовное дело по статьям о хищении оружия и боеприпасов.

Ранее бывшего топ-менеджера Луховицкого авиазавода Михаила Баранова приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о хищениях комплектующих для истребителей МиГ-29 с последующей транспортировкой их на Украину. Следователи выяснили, что он был одним из руководителей организованной преступной группы.