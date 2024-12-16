Бывшего топ-менеджера Луховицкого авиазавода осудили на девять лет за госизмену

Бывшего топ-менеджер Луховицкого авиазавода Михаила Баранова осудили на девять лет колонии строгого режима по уголовному делу о хищениях комплектующих для истребителей МиГ-29 с последующим вывозом их на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области.

Московский областной суд признал бывшего директора по качеству предприятия причастным к организации массовых хищений комплектующих к боевым самолетам и передаче представителю технической документации иностранного государства.

Следствие установило, что Баранов был одним из руководителей организованной преступной группы из числа сотрудников предприятия, которая передала комплектующие истребителя МиГ-29 представителю «Одесского авиационного завода».

Также имевший доступ к техдокументации предприятия Баранов направил персоналу украинского завода фотографии чертежей деталей боевой авиатехники.

Суд квалифицировал действия Баранова по статьям о приготовлении к контрабанде, тайном хищении чужого имущества, руководстве преступным сообществом и государственной измене. В ходе процесса он раскаялся в своем поступке и заключил досудебное соглашение с прокурором.

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