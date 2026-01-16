Сотрудника АСЭ заподозрили в финансировании ВСУ

Сотрудника АСЭ Михаила Щербака заподозрили в финансировании украинской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росатома.

«В отношении сотрудника АСЭ Михаила Щербака компетентные органы проводят следственные действия, им оказывается необходимое содействие», — заявили в госкорпорации.

Весной прошлого года следственные действия проводили вокруг компании «Русарго». Основателя Вадима Мошковича и бывшего генерального директора Максима Басова обвинили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело вели сотрудники следственного департамента МВД.

Мошковича задержали 26 марта в Москве. В офисы «Русагро» нагрянули силовики с обысками. Как отметили представители компании, разбирательство не было связано с деятельностью, проводимой в тот момент. Основателя проверяли на причастность к махинациям с земельными активами в Белгородской области.