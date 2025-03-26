Основателю «Русагро» предъявили обвинение по делу о мошенничестве

РИА «Новости»: Мошковича обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

Основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора Максима Басова обвинили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Руслан Кожура.

«Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 201 УК РФ)», — сказал он.

Кожура добавил, что уголовное дело против основателя «Русагро» ведут сотрудники следственного департамента МВД.

В комментарии РБК адвокат заявил, что не говорил о предъявлении обвинений Вадиму Мошковичу, но подтвердил информацию по Басову.

Силовики задержали основателя агрохолдинга Вадима Мошковича 26 марта в Москве. Также в нескольких офисах «Русагро» прошли обыски. Представители компании заявили, что происходящее не связано с текущей деятельностью.

В ходе оперативных действий Мошковича проверят на причастность к мошенничеству с земельными активами в Белгородской области.