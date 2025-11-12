Состояние пострадавшего в Красногорске мальчика оценили как тяжелое

Мальчик, в руках которого в Красногорске сдетонировало взрывное устройство, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Ребенка госпитализировали в ДНКЦ имени Рошаля.

«Проведена операция, в настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое», — уточнили в ведомстве.

Сейчас врачи оказывают 10-летнему пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что хирурги оперировали мальчика шесть часов. Из-за взрыва ему оторвало пальцы на одной из рук, ситуацию также осложнили сильные разрывы тканей.

Начиненное гвоздями устройство лежало на улице, обернутое в 10-рублевую купюру. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения покушения на убийство общеопасным способом.

Правоохранители разыскивают причастных к преступлению лиц. Специалисты проведут взрывотехническую, молекулярно-генетическую и дактилоскопическую судебные экспертизы.