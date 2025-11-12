Пострадавшего при взрыве СВУ в Красногорске мальчика оперировали шесть часов

Мальчика, который пострадал от взрывного устройства в Красногорске, оперировали шесть часов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, операция продолжалась до шести утра. Ребенку оторвало пальцы на одной из рук, также он сломал другую руку. Ситуацию усложнили сильные разрывы тканей. Сначала в больницу привезли самого пациента, а потом его пальцы.

Происшествие случилось вчера вечером, 10-летний мальчик находился рядом с жилым домом и увидел предмет, замаскированный под подарочную упаковку с закрепленной 10-рублевой купюрой. Когда он поднял его — сдетонировало взрывное устройство.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о совершении общеопасным способом покушения на убийство ребенка. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.