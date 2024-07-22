Сооснователю Рунета Солдатову дали два года за злоупотребление полномочиями

Сооснователь Рунета Алексей Солдатов получил два года колонии за злоупотребление полномочиями. Приговор вынес Савеловский районный суд Москвы.

Подсудимому грозило до четырех лет лишения свободы, но он получил два года колонии общего режима. Об этом рассказала РБК его адвокат Екатерина Чупарнова.

«Приговоры вынесли и другим фигурантам, бизнес-партнерам Солдатова Евгению Антипову и Андрею Шкиттину», — сообщили авторы материала.

Изначально фигурантов обвиняли в мошенничестве, но после статью изменили на более мягкую. Уголовное дело возбудили в 2019 году.

Ранее по делу о злоупотреблении полномочиями оправдали кировского экс-губернатора Никиту Белых. Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы, но затем производство по делу прекратили за отсутствием состава преступления.

Белых вышел из тюрьмы после восьмилетнего наказания. В июле 2024 года экс-губернатор Кировской области отправился на новую работу.