Кировского экс-губернатора Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд оправдал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

«Приговор Октябрьского районного суда города Кирова от 26 декабря 2023 года в отношении Белых Никиты Юрьевича в части осуждения его по части 2 статьи 285 УК РФ отменить», — сказал судья.

Производство по делу прекратили за отсутствием состава преступления.

«Суд удовлетворил наше ходатайство, и, собственно говоря, оправдали меня по той части, по которой суд первой инстанции признал меня частично виновным», — рассказал Белых.

Октябрьский районный суд ранее признал экс-губернатора виновным по статье о злоупотреблении полномочиями и приговорил его к 2,5 года лишения свободы.

В 2018 году Белых осудили на восемь лет и назначили ему штраф в 48,2 миллиона рублей по обвинению в получении взяток. В 2019 году экс-губернатор попросил об отсрочке выплаты штрафа.