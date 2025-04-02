Сообщница главы ЧЭМК, водившая к нему школьниц, получила три года колонии

Сообщницу экс-гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского Дарью Ф., получившего условный срок за секс со школьницами, приговорили к трем годам общего режима. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Суд признал женщину виновной в том, что она приводила к нему девушек. При этом исполнение приговора отсрочили на девять лет, пока ее сыну не исполнится 14. До этого осужденная будет находиться под подпиской о невыезде.

Ходоровского задержали летом прошлого года. Его обвинили в сексе за деньги со школьницами, которым не было 16 лет. Кроме того, в телефоне 72-летнего мужчины нашли самодельное порно минимум с двумя девочками. Он полностью признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием, в результате суд приговорил его к четырем годам условно.

Саму Дарью задержали на следующий день, она не стала оказывать сопротивления.