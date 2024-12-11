Экс-гендиректора ЧЭМК осудили условно за секс со школьницами

Бывшего гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского приговорили к четырем годам лишения свободы условно за секс со школьницами. Об этом сообщил сайт 74.ru .

Ходоровского задержали в июне 2024 года. Его обвили в том, что он за деньги вступал в интимную связь с девочками 14-15 лет. В ноябре экс-гендиректор ЧЭМК полностью признал вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело рассматривали в особом порядке.

Ходоровскому также предъявили обвинение в незаконном обороте порнографии. Такой контент нашли у него в телефоне. На кадрах фигурировали минимум две девочки. Изначально подсудимого отправили в СИЗО, но в ноябре меру пресечения изменили на домашний арест.

Ранее суд отправил под стражу православного блогера Клауда Роммеля по делу о педофилии. Мужчину обвинили в совращении 11-летней девочки.