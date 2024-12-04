Сообщников боевиков из «Крокуса» задержали в Ингушетии

Предоставивших оружие и боеприпасы напавшим на «Крокус Сити Холл» боевикам задержали в Ингушетии. По данным Telegram-канала Mash, речь идет о четырех участниках экстремистской группировки баталхаджинцев*.

В публикации уточнили, что в ходе обысков в домах подозреваемых силовики нашли оружие и боеприпасы. С терактом в «Крокус Сити Холле» задержанных связывает обеспечение исполнителей оружием, а также помощь в уходе от преследования своему коллеге — Батыру Кулаеву.

Кроме того, силовики нашли в телефонах сообщников боевиков переписку с главарями баталхаджинцев*, связанных с убийством в центре Москвы начальника Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в ноябре 2019 года и с подрывом пассажирского поезда «Невский экспресс» в 2007 году.

В конце ноября Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 22 февраля 2025 года всем обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл», а также их четырех сообщникам, которые обеспечивали боевиков жильем и транспортом.

По данным следствия, исполнители теракта ворвались в здание концертного зала и открыли стрельбу по находившимся там людям. Перед уходом боевики устроили поджог. Жертвами нападения стали 145 человек.

*Религиозное течение Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцы) внесено в реестр экстремистов и признано террористическим.