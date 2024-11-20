Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Суд в Москве продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля срок ареста еще четырем фигурантам дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Алишеру Касимову*, Исроилу, Диловару и Аминчону Исломовым* меру пресечения в виде заключения под стражей на три месяца.

Исроил, Аминчон и Диловар Исломовы* — отец и сыновья. По предварительным данным, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы уехали с места преступления. Он продал автомобиль в феврале, однако страховой полис ОСАГО на машину не переоформили.

Ранее Басманный суд продлил арест исполнителей теракта в концертном зале. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве*, Рачабализоде Саидакрами Муродали*, Мухаммадсобире Файзове* и Шамсидине Фаридуни*.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов.