Напавших на «Крокус» боевиков оставили под стражей до 22 февраля 2025 года

Участники вооруженного нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» останутся под стражей до 22 февраля 2025 года. Такое решение вынес Басманный суд Москвы по ходатайству следователей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

В ведомстве напомнили, что речь идет о непосредственных исполнителях теракта в концертном зале — Рачабализоде Саидакрами Муродали*, Мухаммадсобире Файзове*, Шамсидине Фаридуни* и Далерджоне Мирзоеве*.

«Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, а всего до 10 месяцев 28 суток, то есть до 22 февраля 2025 года», — заявили в пресс-службе.

По данным следствия, все четверо обвиняемых ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по находившимся внутри людям. Перед уходом боевики подожгли здание. При теракте погибли 145 человек.

*Внесены в реестр террористов и экстремистов.