«Согласился использовать яд». Готовивший теракт на заводе мужчина признал свою вину

Мужчина, которого задержали за подготовку теракта на заводе в Ярославской области, дал признательные показания. Фрагмент его допроса сотрудниками ФСБ показали в эфире телеканала «Россия 24» .

«Писал в постах призывы к остановке СВО на Украине и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД. В сети „Телеграм“ на меня вышел представитель Украины, он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился», — сказал он.

В эфире добавили, что сейчас мужчина задержан, а в отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

По предварительным данным, обвиняемый вступил в переписку с жителем Украины в конце прошлого года. По его заданию россиянин готовил теракт в Ярославской области. Он планировал залить токсичные химические вещества в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия. Telegram-канал Baza сообщил, что за это преступление мужчине предложили полтора миллиона рублей.