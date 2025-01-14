ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников предприятия ОПК под Ярославлем

Оперативники ФСБ предотвратили спланированный спецслужбами Украины теракт с использованием токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что задержанный россиянин хотел залить отраву в воздуховоды автомобилей планировавшихся жертв.

«ФСБ предотвратила планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт. Задержан гражданин России, изъявший две емкости с опасными химическими веществами из оборудованного украинскими спецслужбами тайника. Они вызывали ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом», — отметили в спецслужбе.

Деятельность террориста, по данным силовиков, координировали с помощью зарубежных интернет-мессенджеров с территории Украины.

Ранее ФСБ задержала в ДНР уроженку Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму.