Содержимое шести банковских ячеек приобщили к делу генерала Булгакова

Содержимое шести ячеек банка приобщили к делу о поставке сухпайков в армию России, в котором фигурируют экс-заместитель министра обороны страны генерал армии Дмитрий Булгаков и главы ряда организаций. Об этом рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.

В рамках дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере арестовали собственность, которая находилась в банковских ячейках одного из фигурантов.

«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — заявил собеседник агентства.

Булгакова задержали 26 июля. Ему вменили растрату при поставке девяти миллионов пайков по завышенной цене. Также к разбирательству привлекли совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который занимался поставкой пищевых наборов. В его собственности нашли автомобиль Aston Martin и долю компании — производителя консервов.