Собчак осудила демонстрацию тела напавшего на ДПС в Чечне

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала демонстрацию тела 17-летнего юноши, напавшего на пост ДПС в Чечне. Телеведущая задалась вопросом о законности подобной практики в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«А это законно, да? Режим Рамзана Кадырова соблюдает сейчас законы России? Я просто уточняю, вдруг не соблюдает. Вдруг опять живет по самостоятельно написанным понятиям», — написала Собчак.

Также журналистка поинтересовалась, отреагируют ли в Москве на происходящее у здания местной администрации в Ачхой-Мартане.

Тело молодого человека, устроившего нападение на пост ДПС, выставили на площади в Чечне. Парень набросился на полицейских и ранил двух человек. Его ликвидировали ответным огнем.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что членов семей организаторов и исполнителя атаки на дорожно-постовую службу выдворят за пределы республики.