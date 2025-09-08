Владелиц превративших гостиницу для собак в живодерню задержали в Чехове

Владелицы гостиницы для собак в Чехове стали фигурантами дела о мошенничестве

Подмосковные следователи задержали двух собственниц гостиницы для собак в городском округе Чехов в рамках расследования уголовного дела о жестоком обращении с животными и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

В ходе предварительного расследования криминалисты установили, что подозреваемые обманывали владельцев собак, обещая им внимательное отношение и качественное содержание питомцев во время передержки.

В действительности животных держали в маленьких клетках в антисанитарных условиях. На пытавшихся сбежать надевали электрошоковые ошейники. Все это владелицы гостиницы скрывали от клиентов.

Кроме того, хозяйки обещали владельцам собак, что их питомцами займутся опытные кинологи. Но ни одного профильного специалиста в штате не было.

«За свои услуги по передержке и воспитанию подозреваемые брали оплату в среднем пять тысяч рублей за сутки, при этом животные находились у них по два-три месяца», — отметила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Она добавила, что потерпевшими по делу сейчас проходят 15 владельцев собак.

В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.

О том, что побывавшие в элитной зоогостинице собаки начинают бояться собственных хозяев, стало известно на минувшей неделе. В освобождении измученных животных принял участие рэпер Эльдар Джарахов, который также сдал своего питомца на временную передержку.