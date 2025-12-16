Устроивший резню в одинцовской школе подросток снял на видео весь процесс

Работающая камера 15-летнего школьника, устроившего резню в Одинцове, зафиксировала все моменты нападения — от прихода подростка в здание до его вооружения. В распоряжении 360.ru оказалась 14-минутная запись, часть которой сделана в школьном туалете. На подготовку бойни у школьника ушло около семи минут.

Далее около пяти минут он ходил по школе, общался с учениками. Нападавший заходил в младшие классы, искал конкретный кабинет.

Одна из учительниц закрывала собой детей от подростка с ножом.

Против охранника, который потребовал сдать оружие, нападавший использовал газовый баллон, затем ударил его ножом. Потом догнал одного из убегавших детей.

Школьник готовился к нападению несколько дней. За это время он написал манифест «Мой гнев» на 11 страниц и прислал его в чат с одноклассниками. В тексте он писал о том, как ненавидит общество, разделяя людей на национальности и религии.

В его телефоне нашли фото каски с экстремистскими цитатами, символикой White Power, коловратом и надписями с отсылками к массовым расстрелам в американских школах.

Устроившего резню в школе поселка Горки-2 подростка задержали. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, жертвой нападения школьника стал один из учеников. Также ножевое ранение получил охранник.

Криминалисты завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.