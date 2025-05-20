Снимавшая на видео унижения своих детей липчанка подпала под дело об истязании
Липецкий СК завел уголовное дело против унижавшей своих детей матери
Уголовное дело об истязании завели следователи против многодетной матери из Лебедянского района Липецкой области, которая в качестве мер воспитания выбрала психическое насилие и жестокое обращение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.
В ведомстве уточнили, что о жестоком обращении женщины со своими детьми криминалисты узнали из распространившегося по соцсетям видео. Следователи установили, что в семье растут четверо детей в возрасте от шести до 10 лет, которые регулярно сталкиваются с тем, что мать обращается к ним нецензурной бранью, оскорбляет и унижает, фиксируя свое поведение на камеру телефона.
Ролик с издевательствами опубликовал Telegram-канал «Липецкач • Новости Липецка». На кадрах женщина материлась на своих детей, угрожала избить и облить кипятком.
Младшую дочь мать заставила взять нож и выйти на улицу, чтобы зарезать собаку. Напуганная девочка выполнила приказ и вышла за дверь.
Следователи в рамках расследования уголовного дела пообещали установить все обстоятельства случившегося и уже изъяли документы о состоявшей на профилактике семье. Также криминалисты оценят работу должностных лиц, отвечающих за защиту прав детей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что дети находятся в реабилитационном центре. С ними работают врачи и психологи. Он добавил, что с матерью начали общаться следователи, а профильные органы решают вопрос о лишении женщины родительских прав.
В середине апреля состоящая на психиатрическом учете жительница Канска топором зарубила трех своих детей. Тела братьев и сестры нашел старший ребенок, который вернулся из школы. В рамках расследования следователи установили, что мальчик регулярно подвергался избиениям со стороны отца, которого криминалисты тоже задержали.