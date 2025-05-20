Снимавшая на видео унижения своих детей липчанка подпала под дело об истязании

Уголовное дело об истязании завели следователи против многодетной матери из Лебедянского района Липецкой области, которая в качестве мер воспитания выбрала психическое насилие и жестокое обращение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В ведомстве уточнили, что о жестоком обращении женщины со своими детьми криминалисты узнали из распространившегося по соцсетям видео. Следователи установили, что в семье растут четверо детей в возрасте от шести до 10 лет, которые регулярно сталкиваются с тем, что мать обращается к ним нецензурной бранью, оскорбляет и унижает, фиксируя свое поведение на камеру телефона.

Ролик с издевательствами опубликовал Telegram-канал «Липецкач • Новости Липецка». На кадрах женщина материлась на своих детей, угрожала избить и облить кипятком.

Младшую дочь мать заставила взять нож и выйти на улицу, чтобы зарезать собаку. Напуганная девочка выполнила приказ и вышла за дверь.

Следователи в рамках расследования уголовного дела пообещали установить все обстоятельства случившегося и уже изъяли документы о состоявшей на профилактике семье. Также криминалисты оценят работу должностных лиц, отвечающих за защиту прав детей.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что дети находятся в реабилитационном центре. С ними работают врачи и психологи. Он добавил, что с матерью начали общаться следователи, а профильные органы решают вопрос о лишении женщины родительских прав.

В середине апреля состоящая на психиатрическом учете жительница Канска топором зарубила трех своих детей. Тела братьев и сестры нашел старший ребенок, который вернулся из школы. В рамках расследования следователи установили, что мальчик регулярно подвергался избиениям со стороны отца, которого криминалисты тоже задержали.