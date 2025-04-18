Отца погибших детей в Канске задержали по подозрению в истязании сына

В Красноярском крае задержали отца троих детей, которых мать зарубила топором в Канске. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Мужчину подозревают в истязании своего сына. По данным следователей, с лета 2018 по апрель 2025 мужчина систематически избивал семилетнего мальчика.

«Установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с телесными повреждениями в виде гематом и ссадин», — отметили в ведомстве.

Факты истязания над ребенком установили во время расследования уголовного дела об убийстве троих детей матерью. Во время расправы мальчик находился в школе, а когда вернулся, то стал свидетелем произошедшего.

Сейчас ребенка поместили в социальное учреждение. Ему помогают медики и психологи.

Ранее стало известно о задержании инспектора по делам несовершеннолетних, которая должна была следить за семьей после поставки на профилактический учет.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о халатности. Зная о ситуации в семье, она не проверила информацию и пренебрегла своими обязанностями.