«Смолинского маньяка» отправили на принудительное лечение

"Смолинского маньяка", который похитил, изнасиловал и убил несколько двушек, освободили от наказания. Преступнику назначили принудительное лечение, заявила старший помощник прокурора Советского района Челябинска Мария Ломакина.

Следствие выяснило, что подсудимый в период с января 2008 года по август 2009 года похитил женщину и удерживал ее дома против воли. В апреле 2011 года он насмерть избил девушку, расчленил тело и скрыл улики на территории домовладения.

Суд изучил собранные СК доказательства и установил, что 52-летний мужчина совершал преступления в невменяемом состоянии.

Маньяк в течении 13 лет удерживал у себя еще одну девушку. По данным следствия, он насиловал ее и ограничивал свободу перемещения. Пленница смогла выбраться на свободу, когда мужчину поместили в медучреждение 30 июля 2023 года.

Экспертиза показала, что подсудимый страдает психическим заболеванием. На момент совершения преступлений он не осознавал опасность своих действий и не мог руководить ими.

Мать преступника в суде заявила, что удерживаемая в плену девушка якобы сама могла покинуть дом. По ее словам, «никто никого не обижал».